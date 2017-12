Mancano poche ore a alla notte di San Silvestro e in moltissime città dell’Isola si procede a passi spediti nella macchina organizzativa di manifestazioni di piazza siano essi concerti, spettacoli di intrattenimento, cabaret o dj-set fino all’alba per brindare al nuovo anno. Guardiamo nel dettaglio come si sono organizzati alcuni comuni siciliani per salutare il 2017 e dare il benvenuto al 2018.

Cominciamo da Palermo dove la star protagonista del concerto di piazza sarà Edoardo Bennato. Sul palco di piazza Ruggero Settimo, al «Panormus Music Circus» che si aprirà alle 21 condotto da Sergio Friscia e Federica Minia, pure i Tamuna, le Frequenze Retrò e gli Heron Temple, Salvo Piparo e Stefano Piazza.

Spostandoci nel Trapanese, ad Erice, dalle 23 sarà la volta del concerto degli Opera 80, gruppo musicalae trapanese che proporrà un ventaglio musicale che va dalgenere rock alla disco dance.

All’insegna della comicità, il Capodanno agrigentino, nella città dei Templi si esibirà il duo comico palermitano «I Soldi Spicci» e la band «Mary PopHits».

Ballo e festa anche a Siracusa dove in piazza Duomo a dare il benvenuto al nuovo anno ci sarà la manifestazione organizzata da Radio M2Ocon protagonista il dj e producer Alberto Remondini.

Festa all’insegna della musica anche a Ragusa: in piazza San Giovanni, dalle 22.30 in poi si terrà il concerto della band La Rua, a seguire dj-set.

Ma andiamo a Catania dove la serata di San Silvestro sarà dedicata al compositore Vincenzo Bellini. Sono previsti spettacoli sui tetti, acrobati, ballerini e macchine volanti per una notte-spettacolo che si snoderà fra piazza Duomo e piazza Università. Si comincia alle 22.30 da piazza Università, dove in successione dalle finestre si ‘affacceranno i personaggi dei brani più famosi delle opere di Bellin. Alle 23 si prosegue in piazza Duomo, dove ad accendersi sarà la facciata di Palazzo degli Elefanti, seguiranno musica, spettacoli e l’esibizione degli acrobati per raccontare la vita del compositore catanese.

Le tradizioni saranno protagoniste a Messina dove, a partire dalle 22.30, è in programma la musica popolare del gruppo Ka Jah City. Spazio poi all’Orchestra di Piazza Vittorio, costituito da musicisti che provengono da 10 paesi diversi e parlano 9 lingue diverse. Si proseguirà fino all’alba.