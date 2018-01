I Tre Terzi conquistano il “Barone rosso”. La popolare pop band palermitana, formata da Claudio Terzo, Ferdinando Moncada, Nicola Liuzzo e Diego Tarantino, suonerà e sarà ospite della trasmissione online condotta da Red Ronnie lunedì 8 gennaio alle 21.

Due ore di confronto, discussioni e parole, tutte incentrate sulla musica dove la band presenterà i brani inediti dell’album “Andata e ritorno”, di prossima uscita, e in particolare il nuovo singolo “Chi ci salverà”, che sta già girando nelle radio siciliane, da cui è stato tratto un videoclip: www.youtube.com/watch?v=TRUZW7qeC4s

Barone rosso andrà in onda in varie piattaforme. Tra queste, la pagina Facebook di Red Ronnie: www.facebook.com/RedRonnie/.

TRE TERZI…perché TRE TERZI…perché 3/3 in matematica è uguale a 1.

I Tre Terzi nascono a Palermo nel 2009, dall’amicizia ultradecennale del dittico Claudio Terzo – Ferdinando Moncada alle chitarre e Nicola Liuzzo alla batteria. Ai tre si unisce in un secondo momento il quarto/terzo Diego Tarantino, al basso. Per anni propongono al pubblico cover di altre band, con un repertorio che spazia dal Rhythm and Blues, al rock anni ’70, con influenze fusion e ampio spazio all’improvvisazione esibendosi sono nei weekend. Cinque anni fa Claudio Terzo, davanti alla crisi dell’azienda per cui lavorava, decide di investire nella musica la buonuscita e di vivere, insieme al resto del gruppo, solo di musica. A otto anni dai primi passi all’ex Patapalo, i Tre Terzi sono al loro secondo album discografico. Il primo album uscito a dicembre 2014 è TRE TERZI. Nel 2016 Claudio Terzo, insieme a Dario Ricolo e Riccardo Piparo, ha dato vita anche all’etichetta indipendente Patridà Records.