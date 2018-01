Un cartellone di eventi lungo dodici mesi, che accompagnerà turisti, visitatori e cittadini per tutto il 2018. Sarà presentato sabato mattina, 3 febbraio, alle 10 ai Cantieri culturali alla Zisa, sala De Seta.

Un’opportunità per le strutture turistiche di Palermo e provincia, targata Confartigianato Turismo e Spettacolo. L’iniziativa, dal titolo “Click Day”, è infatti rivolta in particolar modo a chi gestisce B&B o case vacanze e si inserisce perfettamente nell’anno di “Palermo Capitale della cultura 2018”.

Si parlerà anche di accoglienza e ospitalità, tutti i segreti per essere competitivi nel turismo a portata di click. Un incontro pensato per chi lavora nel mondo del turismo e gestisce servizi e strutture extralberghiere e non.

Nel cartellone, che sarà presentato sabato, sono stati inseriti eventi nazionali ed internazionali. Si spazierà dalla musica alla danza, e ancora teatro e mare.

Confartigianato Turismo e spettacolo promuove vecchie e nuove professioni del turismo e dello spettacolo. Sono gli artigiani della cultura: gli operatori che trasformano i sogni in luoghi ed esperienze da scoprire e vivere insieme.

Alla presentazione degli eventi, le cui date sono già state fissate e sabato verranno rese note insieme agli altri dettagli, parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il ministro di Gozo, Justine Caruana, il ministro di Malta, Deo De Battista, segretario parlamentare con delega Valletta 2018, Filippo Ribisi, vice presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Alessandra Cerrito, visual manager Understatement agency, Davide Morici, presidente provinciale Confartigianato Turismo e Spettacolo di Palermo e Laura Arcilesi di Palermo Is e vice presidente provinciale Confartigianato Turismo e Spettacolo.