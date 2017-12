Pd unito e compatto in consiglio comunale a Palermo, nessuna frizione a livello locale. Questo almeno l’idea che era passata rispetto a quanto detto dal capogruppo del Pd a Sala delle Lapidi, Dario Chinnici. Una foto sorridente con gli altri membri del gruppo, di diverse correnti, per comunicare che le tensioni regionali all’interno del partito a livello regionale rimanevano soltanto legate a quell’ambito.

Non ci sta assolutamente al gioco il collega Rosario Arcoleo, vicino all’area di Cracolici, che duramente replica a quanto detto da Chinnici su fb e sullo stesso social riposta la medesima foto tagliando dall’immagine la sua stessa persona “Assolutamente il Pd non è compatto a Palazzo delle Aquile. Dario Chinnici con uno sgamato trucchetto comunicativo prova ad usare il lavoro responsabile che facciamo in consiglio per alimentare polemiche dentro il Pd – sottolinea -. Abbiamo fatto una foto di gruppo che per me era solo una foto mentre Chinnici l’ha utilizzata per attaccare il mio gruppo politico che è quello di Antonello Cracolici. Ribadisco che qui a Palermo il Pd è in stato comatoso ed inesistente”.

“Quando Dario Chinnici imparerà ad essere una persona corretta e seria imparando a fare il capogruppo, allora forse si potrà tornare a parlare di una unità di gruppo ma finora non ci sono i presupposti”.

