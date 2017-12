Vietato vendere alcolici in vetro che siano in bottiglie, boccali o in qualsiasi altro contenitore di vetro. L’ordinanza comunale che rappresenta una ulteriore stretta sulle regole della movida di Palermo entrerà in vigore già dalla notte di Capodanno.

L’eliminazione del vetro tende ad evitare il pericolo che può derivare dalle bottiglie rotte e dall’uso improprio che di queste bottoglie può essere fatto dagli ubriachi, durante gli assembramenti di persone.

La misura in realtà non è nuova ma rappresenta una proroga di una misura già esistente. Era stata emanata a giugno come straordinaria e prevedeva il divieto durante l’estate e fino al 31 dicembre della vendita di alcolici in bottiglie di vetro e boccali. Adesso l’ordinanza viene prorogata.

A dettare questa nuove regole era stata la tragedia di Torino quando il vetro era stato responsabile di una parte consistente delle ferite riportare dalle persone in fuga dalla piazza dove stavano assistendo alla finale di Champion league su maxi scvhermo a causa di uno scherzo stupido che aveva fatto temere un attentato.

L’ordinanza vale per tutti gli eventi pubblici a qualsiasi ora anche del giorno e dunque varrà anche a Capodanno. Chi non dovesse rispettarla rischia una multa da 25 a 500 euro. la nuova ordinanza varrà fiono al 31 dicembre 2018