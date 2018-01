Niente sgombero per l’ippodromo di Palermo. Come successo per il ristorante la Scuderia, il presidente del Tar Palermo Calogero Ferlisi ha accolto l’istanza cautelare d’urgenza presentata dagli avvocati della società Ires che si erano visti notificare il provvedimento di sgombero dal Comune di Palermo.

In base al provvedimento dell’amministrazione comunale circa 500 lavoratori, indotto incluso, – e oltre 150 cavalli avrebbero dovuto lasciare le scuderie della Favorita.

Il provvedimento scaturiva dall’interdittiva antimafia che ha colpito l’Ires (la società di gestione dell’impianto) ed ha decretato lo stop alle corse al trotto da parte del ministero dell’Agricoltura.

Il presidente del Tar ha sospeso il provvedimento in vista della decisione collegiale che dovrebbe essere discussa i primi di febbraio.