Effetto domino e curiosità dopo la polemica lanciata dal Giornale di Sicilia che chiedeva di fermare la fiction su Mario Francese. La polemica che ieri ha investito tanto la produzione quanto i giornali siciliani e non ha avuto l’effetto di amplificare l’eco della prima serata di Canale 5 e creare curiosità aumentando gli ascolti.

Dopo la ben fatta fiction sulla storia di Libero Grassi quella su Francese mostra qualche pecca sul fronte della recitazione e della ricostruzione sceniva ma vince sul fronte del pubblico.

Sulla ricostruzione dei fatti, invece, è polemica con il Giornale di Sicilia che, come detto, chiedeva di ritirarla e la produzione che replica sostenendo di aver basato la propria ricostruzione sugli atti processuali.

Leggi qui la polemica

Contro lo stop preventivo era scesa in campo anche l’Associazione della stampa schierandosi contro la censura preventiva.

Resta il fatto che la mafia in tv attira in qualsiasi forma, sia che si tratti dimera invenzione che di romanzo o di ricostruzione. Un filone che non sembra nemmeno vicino ad esaurirsi