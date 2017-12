La Giunta comunale ha approvato nell’ultima seduta una rimodulazione delle tariffe per l’imposta di soggiorno relativa alle strutture extra-alberghiere, includendo in tale categoria anche le “locazioni brevi” di durata inferiore ai 30 giorni, effettuate da soggetti che non esercitano attività d’impresa.

A seguito del nuovo provvedimento, che entrerà in vigore già dal prossimo 1 gennaio, le tariffe per le attività extra-alberghiere sono state uniformate a 1,50 euro per notte, per le prime quattro notti di permanenza.

Restano invariate, invece, le tariffe per le strutture alberghiere e per le residenze turistiche alberghiere. Tale modifica, che semplifica l’applicazione delle tariffe per le strutture extra-alberghiere, renderà possibile la stipula di un accordo con Airbnb, il noto portale di gestione online di affitti brevi da parte di privati, per il quale si sta già lavorando a cura degli uffici competenti dell’Amministrazione.

Tale accordo, si legge nella delibera di Giunta, in virtù del fatto che sono diverse centinaia le strutture registrate al portale, potrà portare a un incremento del gettito annuo dell’imposta pari a circa 700 mila euro annui.

“Si tratta di un provvedimento – afferma il Sindaco – frutto di un lungo lavoro di confronto e dialogo con gli operatori del settore e che permetterà, da un lato, di dare maggiore regolamentazione ad un settore, quello turistico, in continua espansione e che genera sempre più economia nella nostra città e, dall’altro, permetterà di aumentare le

entrate, trasformando ancora di più i flussi turistici in opportunità di sviluppo, crescita e investimenti per tutta la nostra comunità. Un fatto questo ancora più importante nell’anno in cui Palermo sarà Capitale della Cultura e ospiterà Manifesta.”

A seguito del provvedimento di Giunta, le tariffe dell’imposta di soggiorno saranno, a partire dal 1.1.2018 le seguenti:

Costo per notte per persona, fino ad un massimo di 4 notti.

Strutture alberghiere e residenze turistiche.

1 stella: € 0,50

2 stelle: € 1,00

3 stelle: € 1,50

4 stelle: € 2,00

5 stelle: € 3,00

5 stelle lusso: € 4,00

Strutture extra-alberghiere e locazioni brevi Per tutte le categorie e tipologie: € 1,50.