Si potenzia il parco macchine per la raccolta differenziata. Sono arrivate nei giorni scorsi, 8 nuove vasche ribaltabili per la raccolta dei rifiuti e nello specifico per la raccolta porta a porta che si aggiungono al parco macchine già in possesso dell’amministrazione.

A darne notizia il sindaco Patrizio Cinque e l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Atanasio: “Dopo regolare gara le 8 nuove vasche entreranno da subito a servizio sul territorio. Si tratta di 8 vasche da 3.3 metri cubi. Le vasche, su veicoli di piccole dimensioni che trovano facile accesso di manovra nei centri storici e nei vicoli stretti, serviranno per il potenziamento della flotta comunale per il servizio del porta a porta diffuso su tutta la città».

I mezzi sono già stato assicurati e dallo scorso 21 dicembre sono in circolazione sul territorio.

“Stiamo sempre più uscendo dal circuito dei noli che tutti i comuni subiscono – sottolinea il sindaco Cinque – Questi investimenti inoltre nel tempo ci porteranno risparmi nella tariffa”.

In merito alla raccolta differenziata sul territorio vi ricordiamo che oggi si espone carta e cartone e che il nuovo calendario di conferimento partirà dal 5 febbraio 2018 e che prevede la modifica del venerdì in cui si conferirà secco (residuo non ulteriormente differenziabile) e della domenica in cui si conferirà vetro e lattine.