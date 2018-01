Siete pronti ad accendere la fantasia e sostenere un’incredibile iniziativa sociale? Sabato alle 21 appuntamento imperdibile con le magie del circo-cabaret al Teatro dei Cappuccini, piazza Cappuccini 1 a Palermo, per sostenere la campagna crowfunding ‘Danisinni Circus’, destinata alla creazione del primo circo sociale permanente in città.

Un evento circense curato dagli artisti di Circ’Opificio e Circ’All e la partecipazione straordinaria di performer svizzeri di fama internazionale. L’intervento di tutti gli artisti è gratuito e a sostegno dell’iniziativa benefica.

Dopo il successo dello scorso 16 dicembre con lo spettacolo di circo ai Danisinni per l’inaugurazione della campagna crowdfunding, torniamo con una serata all’insegna del riscatto sociale e del linguaggio dell’arte. Spente le luci verrete immersi nell’incantesimo del circo teatrale che solleticherà le vostre emozioni trascinandovi in un altrove fatto di gag, illusioni e poetiche performance con bravissimi acrobati, giocolieri e clown.

A poco meno di due settimane dalla fine della raccolta fondi, inaugurata lo scorso mese sulla piattaforma produzionidalbasso.com, questo evento conclusivo permetterà di raggiungere la cifra di cinque mila euro, che serviranno a coprire le spese di trasporto e installazione di un tendone da circo a quattro punte con diametro di 18 metri (messo a disposizione dall’Associazione Circ’All che ne curerà le attività insieme a Circ’Opificio), su una superficie coperta di 250 metri quadri all’interno del Parco Santa Agnese nel quartiere Danisinni. Sarà la fucina di un presidio creativo permanente, uno spazio culturale e artistico destinato alla produzione, formazione e promozione dell’arte e della cultura del circo contemporaneo, del teatro di strada e delle arti performative.

L’ingresso è con donazione minima di cinque euro; i biglietti si potranno ritirare la sera stessa dell’evento, o anticipatamente, visto il numero limitato di posti a sedere, presso la Libera scuola Waldorf (via Filippo Parlatore, 20); e la sede di Circ’opificio (via Ammiraglio Denti di Piraino, 1; oppure telefonicamente al seguente recapito: 320.2315248). Collegandosi alla pagina ‘Danisinni Circus’ sulla piattaforma produzionidalbasso.com sarà possibile, con una donazione minima di 15 euro, ricevere in regalo un biglietto in prima fila (solo 30 posti d’onore); scoprire la campagna e tutte le altre sorprese riservate a chi sosterrà il progetto, come le palline da giocolerie realizzate durante i laboratori dalle ragazze e i ragazzi di Danisinni; le splendide shopper serigrafate artigianalmente con le simpaticissime illustrazioni di Studio Brushwood, le cartoline di ‘Danisinni Circus’. Un particolare ringraziamento va a Fotograph Palermo, per averci donato la stampa delle cartoline e dei volantini; e Studio Brushwood per le illustrazioni.

Abbiamo raccolto il cinquanta per cento della cifra totale, ci servirà l’aiuto di tutti per raggiungere l’obiettivo finale e realizzare questo bellissimo sogno per Danisinni e la nostra città. Sabato sarà un modo per divertirci e ringraziare chi ci ha sostenuto e ci sosterrà in questa grande impresa sociale con uno spettacolo adatto a bambini di tutte le età! Vi aspettiamo per stare #tuttisottolostessotendone.