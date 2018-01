Domani pomeriggio, 17 gennaio, alle 18, nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, piazza San Michele, a Palermo, si terrà la celebrazione eucaristica per l’insediamento di padre Vitangelo Carlo Maria Denora quale nuovo direttore generale dell’Istituto Gonzaga e dell’International School Palermo. La celebrazione è aperta alla città.

Padre Denora, 49 anni, è stato fino a questo momento delegato per i collegi dei Gesuiti per la Provincia di Italia e Albania e presidente della Fondazione Gesuiti educazione.

“Sono consapevole che ci attendono tante sfide, sia esterne che riguardano la situazione della scuola cattolica in Italia, sia interne che concernono il consolidamento ulteriore del cammino di questi ultimi anni, componendo il fermento innovativo che abbiamo vissuto in una progettualità unitaria e sempre più ignaziana – scrive padre Denora nella lettera di saluto all’Istituto Gonzaga – Le affronteremo insieme, includendo e valorizzando l’apporto di ciascuno”.