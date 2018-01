Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni basata a Palermo, vola sempre più in alto e registra un importante traguardo: nel 2017 sono stati circa 495.000 i passeggeri che hanno scelto il vettore per i propri spostamenti da e per il Falcone Borsellino, con un incremento del 24% rispetto al 2016 . E questa estate il vettore ha infranto il tetto di 1,5 milioni di passeggeri trasportati presso lo scalo siciliano.

Durante lo scorso anno, il vettore ha operato a Palermo più di 4.500 voli, offrendo ai suoi passeggeri collegamenti verso 19 destinazioni, 7 in Italia (Bari, Genova, Napoli, Olbia, Torino, Venezia e Verona) e 12 all’estero (Bordeaux, Nantes, Tolosa, Strasburgo e Nizza in Francia, Ibiza, Malaga e Palma di Maiorca in Spagna, Atene, Corfù, Creta e Santorini in Grecia). Un ventaglio ricco ed eterogeneo che ha conquistato i viaggiatori palermitani: il load factor della compagnia a Palermo, infatti, è passato, durante lo scorso anno, dal 73% all’86%.

“Sin dall’avvio delle nostre attività a Palermo ci siamo impegnati per soddisfare le esigenze di viaggio più diverse: una strategia che ha fatto davvero centro! – afferma Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea -. Concludiamo positivamente il 2017, all’insegna del successo e della crescita e confermiamo la nostra volontà di continuare ad investire sul territorio, supportando con i nostri collegamenti il tessuto economico locale. Al Falcone Borsellino ci riconfermiamo anche per il 2018 come il primo vettore per numero di destinazioni collegate. Siamo orgogliosi di aver registrato un’importante crescita a Palermo dove, per i prossimi 12 mesi, incrementeremo il numero di posti disponibili del 22% rispetto al 2017. Inoltre presso lo scalo palermitano siamo orgogliosi di operare in esclusiva ben 21 delle 25 rotte disponibili”.

Per i prossimi mesi, infatti, la low cost ha annunciato l’avvio di 6 nuove rotte verso Rodi (disponibile dal 27 giugno, una volta alla settimana per un totale di più di 2.600 biglietti in vendita), Zante (dal 26 luglio, una volta alla settimana per un totale di più di 1.600 biglietti in vendita), Spalato (dal 27 giugno, una volta alla settimana per un totale di oltre 2.600 biglietti in vendita), Ancona (dal 26 maggio, due volte alla settimana per un totale di oltre 9.700 posti in vendita), Lione (dal 6 aprile con frequenza bisettimanale per un’offerta totale pari a circa 17.400 posti) e Bilbao (dal 26 giugno con frequenza monosettimanale per un’offerta totale pari a più di 2.600 posti). Un trend di crescita più che positivo, in linea con gli ottimi risultati registrati.

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.

Volotea ha raggiunto il traguardo dei 14 milioni di passeggeri trasportati dal suo primo volo nel 2012, totalizzando più di 4,8 milioni di passeggeri nel 2017.

Attualmente Volotea opera 58 nuove rotte per un totale di 293 collegamenti in 78 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Albania, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda e Lussemburgo. La compagnia aerea stima di trasportare tra i 5,7 e i 6 milioni di passeggeri nel 2018.

Volotea ha al momento 9 basi operative: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa e Genova dove – fatta eccezione per Tolosa – è la prima compagnia per numero di destinazioni raggiungibili. Nuove basi a Atene, Bilbao e Marsiglia sono state annunciate e verranno inaugurate nel corso di quest’anno.

Volotea ha un organico di 875 dipendenti e creerà altri 250 nuovi posti di lavoro nel 2018 per capitalizzare la sua crescita.

Volotea opera nel suo network di destinazioni con una flotta di 32 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319. Entrambi gli aeromobili, riconosciuti per affidabilità e comfort, dispongono di sedili reclinabili e sono il 5% più spaziosi della media. L’Airbus A319 è il modello di aeromobile scelto per la futura crescita della compagnia e permetterà un aumento del 20% nella sua capacità di trasporto, consentendo di trasportare 150 passeggeri e di operare rotte più lunghe.

Volotea è stata selezionata dai TripAdvisor Travellers’ Choice 2017 come la migliore compagnia aerea basata in Italia, Francia e Spagna nella categoria “Europe Regional and Low Cost”.