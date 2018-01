“Nonostante tutto quello che le aziende e i liberi professionisti hanno dovuto affrontare, siamo stati, siamo e continuiamo a essere il vero motore dell’Italia e in particolare della nostra terra visto che i dati di UnionCamere che riguardano la Sicilia parlano di un saldo positivo di +7.518 imprese”. Lo afferma la presidente di

Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio che aggiunge:

“Siamo la terza regione d’Italia, dopo Lazio e Campania, e se guardiamo a quel +46.000, il nostro saldo di 7.518 iscrizioni in più, significa che siamo addirittura quasi il 16,35% di questo saldo positivo, un dato molto confortante che ci dà energia e fiducia. E’ proprio vero che se riparte il Sud riparte l’Italia – aggiunge – e la Sicilia, se riesce a ‘partire’, perché non si può parlare di ripartenza in quanto un adeguato sviluppo con prospettive di futuro e ricchezza per tutti non l’abbiamo mai avuto, ‘rischia’ di diventare il motore della ripresa d’Italia. E proprio dalla Sicilia, dalla maggiore difficoltà, dal peggiore sottosviluppo infrastrutturale, dal deficit di legalità che viviamo e dal peggiore livello di occupazione di tutta Europa, non solo d’Italia – prosegue Di Dio – dimostriamo di avere la forza, l’energia, le capacità per farcela e trainare la ripresa del Paese”.