Saranno corrisposti il prossimo 22 febbraio i primi stipendi attesi dai 42 dipendenti dell’Opera Pia “Cardinale Ernesto Ruffini” di Palermo: si tratta della mensilità di dicembre 2016 e della Tredicesima per lo stesso anno; successivamente, secondo un calendario in via di definizione, si procederà alla corresponsione delle mensilità per l’anno 2017.

Decisivo l’intervento dell’Arcivescovo di Palermo, Mons. Corrado Lorefice che, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia, segue costantemente tutte le fasi conseguenti alla cessazione dei servizi erogati dall’Ente: una decisione sofferta ma – come già ricordato – obbligata a seguito del mancato accoglimento delle soluzioni prospettate dal Consiglio di Amministrazione ai Dipendenti dell’Ente e alle Rappresentanze sindacali.

Al Consiglio di Amministrazione e, in particolare all’Arcivescovo, non sono estranee le sofferenza e le difficoltà quotidiane di ciascuno dei lavoratori. In tal senso è – e sarà incessante – l’impegno del Consiglio di Amministrazione nel

reperimento di tutte le risorse necessarie per azzerare il debito formatosi nei confronti dei Dipendenti dell’Opera Pia e degli altri creditori. L’attività dell’Opera Pia non si estinguerà, ma continuerà nello spirito della propria missione sociale, ad essere presente a servizio della città di Palermo.