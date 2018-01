Damiano Cracolici è il finalista nazionale di Oscar Green, il premio delle innovazioni giovanili in agricoltura.

Insegnare ai giovani detenuti l’arte del giardinaggio e i rudimenti del vivaismo. Questo l’obiettivo di Damiano Cracolici che dopo una prima fase di azioni con l’Istituto per i minorenni di Palermo, riconosciuto come Malaspina, a breve con Coldiretti avvierà un programma di lavoro con 10 nuovi allievi della struttura per un concreto progetto di inclusione sociale post detenzione.