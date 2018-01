“Palermo, senza dubbio per le sue bellezze artistiche e monumentali, merita di essere la capitale della Cultura italiana, ma ci auguriamo che da oggi parta per il territorio un vero e proprio progetto di rinascita non solo culturale ma anche sociale ed economico”.

A commentare così l’inaugurazione dell’anno da Capitale della cultura italiana per la città di Palermo con la cerimonia al Teatro Massimo, è Leonardo La Piana segretario Cisl Palermo Trapani. “Abbiamo bisogno di sfruttare al massimo le nostre grandi potenzialità culturali – continua per poi aggiungere la stoccata – con Cgil e Uil abbiamo chiesto, gia due volte, un incontro al sindaco di Palermo proprio per confrontarci sui programmi previsti per questa occasione, attendiamo la convocazione auspicando che ci sia in futuro un coinvolgimento delle parti sociali, che anche oggi, speriamo per pura dimenticanza o per qualche disguido tecnico, non sono state invitate a questo importante avvenimento per la città di Palermo”.

“L’emergenza lavoro è pressante – aggiunge La Piana – , le aziende sono in crisi e puntare sulla rinascita del settore del turismo potrebbe rappresentare un grande volano per l’economia. Ma la città deve essere pronta a ricevere i flussi turistici che ne deriveranno, si affrontino dunque allo stesso tempo, insieme agli appuntamenti culturali, anche i nodi centrali di questa città per renderla ‘accogliente’ in ogni senso, a partire dai servizi pubblici per migliorare prima di tutto la qualità della vita dei cittadini, e dall’attenzione particolare alle periferie finora abbandonate”. “Ci auguriamo, inoltre, che questo importante anno, possa essere contraddistinto da progetti che creino lavoro, sviluppo e rilancio per tutta la città e per le realtà economiche” conclude La Piana.