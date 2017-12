Il pandoro Bauli ad un prezzo scontato. All’Eurospin un vero e proprio assalto per accaparrarsi uno o due dolci natalizi.

Pochi minuti e tra i bancali non c’era più nessuna scatola. Ecco le immagini della ressa.

Sembra una scena che avrebbe potuto girare Totò. Un remake del film Miseria e nobiltà. È proprio questo, infatti, quello che è successo a Palermo, in uno dei supermercati della catena Eurospin, nei giorni immediatamente precedenti il Natale.

In un video caricato su Facebook da uno di dipendenti del negozio si vede l’effetto che ha fatto sui clienti l’offerta del pandoro Bauli – un must delle festività di fine anno. E in meno di due minuti sono stati portati via decine di confezioni.

Inizialmente gli avventori si sono precipitati sul punto di raccolta dei pandori, tentando di afferrare più confezioni possibili. In poco tempo la colonna di pandori inizia a svuotarsi, la concitazione di chi non è ancora riuscito ad afferrare nulla sale e volano gli scatoloni che reggevano la costruzione di pandori.

C’è chi riesce ad afferrare fino a 4 Bauli, mentre altri faticano a raggiungerne anche solo uno. Ma dopo 120 secondi è tutto finito: i pandori in offerta non ci sono più e i clienti dell’Eurospin palermitano tornano a fare la spesa normalmente, come se nulla fosse successo.