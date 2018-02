Il forte vento che soffia a Palermo tra provocando alcuni danni. In via Luigi Manfredi un contenitore dell’acqua è volato dal sesto piano ed è finito su un’auto parcheggiata.

Gravi i danni alla vettura. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le volanti della polizia. Il centralino della sala operativa dei pompieri di Palermo non smette di squillare.

Tantissimi gli interventi già in programma e se il vento non si placa si prospetta una lunga nottata per le squadre di soccorso.

C’è troppo vento a Palermo, e l’aeroporto di Punta Raisi dirotta i voli a Catania. Finora sono stati dirottati quattro voli verso Fontanarossa: si tratta del collegamento delle 20,20 da Napoli (Alitalia), di quello delle 19,50 da Fiumicino (Ryanair), quello delle 19,45 da Lampedusa (Mistral) e quello delle 19,45 da Milano Malpesa (EasyJet). Uno quinto volo, il collegamento Alitalia da Fiumicino delle 20,40, è stato invece spostato a Trapani.

Cancellato il volo per Lampedusa delle 20,15.