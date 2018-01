Dopo la sfida contro la Salernitana, il Palermo tornerà in campo domani in vista della sfida contro lo Spezia di sabato 20 gennaio. Intanto, il direttore sportivo Fabio Lupo è al lavoro sul mercato. Il primo acquisto, ormai in dirittura d’arrivo, è quello del giovane difensore centrale Corentin Fiore, mancino classe ’95 dello Standard Liegi.

Fiore può ricoprire vari ruoli, tra cui il terzino sinistro. Un’alternativa quindi anche ad Aleesami. Lupo adesso pensa anche ad un attaccante. E’ viva la pista che porta a Puscas del Benevento: il rumeno rischia di non giocare tanto e allora potrebbe anche accettare la destinazione rosanero. In uscita si pensa alla cessione di Embalo: Brescia e Pescara in pole.