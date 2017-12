Un uomo è stato trovato morto in un B&B in via Roma a Palermo. La scoperta ieri sera dopo l’intervento di polizie e 118 visto che l’uomo era in camere ma non rispondeva.

I sanitari entrati hanno trovato il corpo di un uomo di 78 anni disteso sul letto dell’Hostel Agata, nei pressi dell’incrocio con corso Vittorio Emanuele.

E’ stata avvertita la polizia che ha inviato alcune volanti. La vittima è un palermitano nato nel 1939. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118.

Subito dopo sono scattati gli accertamenti: secondo i primi accertamenti l’uomo sarebbe morto per cause naturali. “