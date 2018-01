I carabinieri delle Stazioni di Borgo Nuovo ed Olivuzza,insieme agli agenti della Polizia Municipale hanno denunciato tre parcheggiatori abusivi di 47, 50 e 21 anni già sottoposti al divieto di accesso aree urbane, perché sono stati sorpresi in via Campolo, via Damiani Almejda e via Generale Di Maria a Palermo a chiedere soldi agli automobilisti per fare sostare le auto.

Altre tre parcheggiatori abusivi di 40, 36 e 60 anni sono stati multati perché sorpresi a svolgere l’attività di guardiamacchine nei pressi di enti pubblici.

Per i tre è stato emesso un ordine di allontanamento perché trovati nei pressi delle fermate dei mezzi Amat.