In diretta Facebook la deputata nazionale M5s Chiara Di Benedetto ha stamani annunciato la candidatura alle imminenti Parlamentarie del Movimento 5stelle. «È stata – ha spiegato – una scelta meditata, una scelta di cuore. Le strade erano due: interrompere il lavoro svolto alla Camera negli ultimi 5 anni oppure proseguirlo con l’obiettivo, insieme al Movimento tutto, che si propone per il governo del Paese, di valorizzare in concreto la Cultura».

Alla Camera – ha ricordato Di Benedetto – la parlamentare 5stelle è stata anche capogruppo della commissione Cultura, Scienza e Istruzione, di recente portandola a Palermo, sua città di origine.

«Sono stata – ha sottolineato la deputata – coerente con i valori e i principi del Movimento, concorrendo alla difesa dei cittadini, dei diritti e del bene comune». La giovane deputata ha presentato interrogazioni, emendamenti, proposte di legge ed esposti all’Anticorruzione, alla magistratura penale e contabile, allo scopo di sostenere i lavoratori dello spettacolo, di rilanciare la scuola pubblica e l’economia, di garantire lavoro, istruzione, sanità, certezze, speranze, partecipazione e trasparenza nell’operato delle pubbliche amministrazioni.

«Ho proposto – ha rimarcato Di Benedetto – un disegno di legge per istituire in tutte le scuole l’insegnamento della storia dell’impegno antimafia. Ho restituito oltre 200mila euro della mia indennità, versandola al fondo statale per il microcredito. Con associazioni e volontari ho contribuito a tutelare i diritti degli animali».