Altro che rimozione dalla carica di segretario generale della Regione siciliana. Il Presidente della Regione Nello Musumeci ha voluto sostituirla ma il presidente dell’Ars nonchè commisario di Forza ITalia in SiciliaGianfranco Miccichè prima l’aha voluta presidente della Fondazione Federico II e ora vuole candidarla al Senato nelle fila di Forza Italia.

Stiamo parlando di Patrizia Monterosso, la potente signora del Palazzo che dopo essere stata fedelissima a destra e asinistra, rischia di ritrovarsi in lista con la possibilità di essere eletta al Senato della Repubblica.

La motivazione ufficiale è la carenza di donne per fare le liste da parte di Forza ITalia. Così per lei ci sarebbe un posto nel plurinominale proporzionale dellaprima circoscrizioe Sicilia con tanto di posizione di rilievo e appoggio della coalizione.

La seconda grande sorpresa potrebbe venire, nella coalizione,d alla candidatura di Sabrina Figuccia ma non nell’Udc ne in Forza Italia. La rampolla di famiglia potrebbe scendere in campo nella Lega visto che il fratello maggiore ha già lasciato Forza Italia per l’Udc ed è in rotta anche coni vertici della stessa Udc.

Sul fronte generale l’accordo per la divisione dei collegi in Sicilia nel centrodestra è già definito e prevede sedici collegi con candidati di Forza Italia, sei ai centristi di Noi per l’Italia che spetteranno due a Romano e Antinoro, due a Giuseppe Lombardo e Scavone e due all’Udc on Bonafede e Castello; poi due ciascuno a Fratelli d’Italia, Lega e Diventerà bellissima.