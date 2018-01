Le politiche di coesione in Sicilia e – in tale contesto – lo stato di avanzamento del Patto per la Sicilia sono stati al centro dell’incontro odierno tra il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti e il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Il cordiale colloquio – che si è svolto nello studio del Ministro– è servito a fare una panoramica delle problematiche dell’isola. Ministro e Presidente si sono dati appuntamento a Palermo per una verifica sul campo dei temi più cruciali in agenda.

L’incontro romano è stata una sorta di prosecuzione delle missione di ieri del Presidente della Regione dopo l’incontro col Premier Paolo Gentiloni