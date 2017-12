“I commercianti del “Cassaro Basso” di Corso Vittorio Emanuele denunciano un crollo degli incassi del 70% nel mese di dicembre e gravi problemi nella viabilità e nei collegamenti che scoraggiano l’afflusso dei clienti nella zona”.

Lo dice in una nota Rosario Arcoleo, presidente della commissione Affari Generali del Comune di Palermo a margine di un incontro con una delegazione di commercianti.

“Prima di assumere qualsiasi decisione su eventuali provvedimenti di pedonalizzazione, chiedo al Sindaco di Palermo Leoluca Orlando di convocare una conferenza dei servizi per individuare una soluzione condivisa con i commercianti sul rilancio di quest’area della città che in molti casi non risulta nemmeno servita dalle linee Amat e che in questo momento è penalizzata ulteriormente da un contesto caotico sulla viabilità, favorito dalla pedonalizzazione già avviata nella parte alta di Corso Vittorio Emanuale.

Bisogna lavorare ad una sintesi che tenga insieme il diritto di impresa e la salute dei cittadini, per scongiurare il pericolo concreto che molte attività siano costrette a chiudere i battenti – conclude il consigliere comunale del Pd.

Una pedonalizzazione decisa a senso unico, senza una programmazione mirata che favorisca l’attrattività della zona, rischia di trasformarsi in un boomerang per molti esercizi commerciali. Come è già avvenuto in via Roma”.