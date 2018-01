I carabinieri con l’ausilio di operatori dell’Asp e del Servizio Veterinario hanno svolto dei controlli in materia di contrasto all’abusivismo commerciale nella località di San Cipirello, a Partinico.

Il titolare di un supermercato è stato denunciato poiché esponeva in vendita circa 100 chili di pesce (molluschi, pesce spada, polpi e tonno) in cattivo stato di conservazione e sanzionato per la mancata tracciabilità del prodotto ittico.

Un altro esercizio commerciale di vendita di carni macellate è stato sanzionato per la mancata etichettatura degli alimenti posti in vendita.

Nel corso dei controlli sono state irrogate sanzioni amministrative per un totale di 7.832 mila euro

Sono stati effettuati alcuni posti di blocco nel corso dei quali sono stati controllati 23 veicoli, identificate 90 persone ed elevate numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada.