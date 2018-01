Torna a chiudere per lavori Piazza Castelnuovo, la parte superiore della così detta Piazza Politeama di Palermo. La chiusura scatterà a metà febbraio e trasformerà l’intera piazza in un grande cantiere ancora più asto diq uello insediato due anni fa e mai partito se non per il taglio degli alberi.

La chiusura è stata disposta per la ripresa dei lavori per l’anello ferroviario di Palermo sospesi per le difficoltà della Tecnis e che adesso dovrebbero sbloccarsi. La disposizione di chiusura scatta, in realtà, da oggi e prevede un anno di lavori fino al 31 gennaio del 2019 ma l’impresa inizierà fra una decina di giorni la messa in posa del cantiere.

Dall’impresa fanno sapere che il primo cantiere, quello del 2016, non fu inutile come apparse ai palermitani: servì a realizzare la nuova rete di sottoservizi necessaria per giungere ai lavori per l’anello ferroviario di oggi. Adesso si tratta di creare la vera e propria galleria della futura metropolitana.

Se da un lato chiude piazza castelnuovo, dall’altro sembra iniziare il processo di riapertura di via Emerico Amari che è chiusa da oltre due anni. il primo tratto sarà liberato contestualmente alla chiusura di Piazza castelnuovo anche per consentire il deflusso del traffico, il secondo entro l’inizio di marzo e il terzo dovrebbe essere riaperto per Pasqua.