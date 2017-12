Per non fare cadere nel vuoto l’ennesima richiesta di un intervento di manutenzione straordinaria alla piazzetta spartitraffico fra via Abruzzi e via delle Madonie (ma anche per non fare cadere gli ignari pedoni), il consigliere Marcello Susinno, Sinistra Comune, lo scorso settembre ha formulato una interrogazione ad hoc al Sindaco.

“Da oltre un decennio il tratto che divide via Abruzzi da via delle Madonie è dissestato – spiega il consigliere Susinno. La piazza e il marciapiede devono essere messi in sicurezza, dopo il grave cedimento strutturale che ne ha compromesso l’agibilità. I cittadini non possono fruirne poichè la pavimentazione è divelta e sconnessa. L’interrogazione mira a restituire questo spazio ai cittadini e soprattutto a renderlo nuovamente praticabile e funzionale in tempi brevi”.

(foto tratta dal web)