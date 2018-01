Sono arrivati a bordo di una Alfa 147. Erano in cinque e hanno picchiato un giovane che era intervenuto per proteggere il fratello.

L’aggressione è avvenuta in corso dei Mille, a due passi dell’istituto professionale Pietro Piazza. I cinque quando hanno visto le volanti sono fuggiti a bordo dell’auto.

La rissa è stata segnalata al 113 da alcuni studenti all’uscita da scuola, ma gli aggressori non frequenterebbero lo stesso istituto.

I sanitari del 118 hanno medicato il giovane che non è voluto andare in ospedale. Sono in corso indagini per accertare le cause della rissa.

Lo scorso fine settimana un altra aggressione ai danni di un giovane che aveva solo avuto il torto di tentare di difendere un giovane aggredito.

Ha raccontato su Facebook la sua disavventura: era intervenuto in piazza Sant’Anna per difendere un giovane da un pestaggio. Era circondato da cinque coetanei che sferravano calci e pugni e che si sono poi accaniti anche su di lui. E’ stato colpito al volto e gli è stato rotto il setto nasale.