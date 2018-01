Il generale Vincenzo Camporini alle prossime elezioni politiche correrà nelle liste di +Europa con Emma Bonino. L’ex Capo di Stato Maggiore della Difesa e attuale vicepresidente dell’Istituto per gli Affari Internazionali è capolista al Senato in Sicilia per la formazione europeista e rappresenterà l’intera coalizione nel collegio uninominale di Como, sua città d’origine. “Sono un fervente sostenitore della necessità di una maggiore integrazione europea nell’ambito della Difesa, fino ad arrivare alla creazione di un esercito comune europeo, l’unico strumento attraverso cui il continente può affrontare le vere sfide del presente e del futuro, a cominciare dal fenomeno migratorio. Perchè questo avvenga, è altrettanto necessario che vi sia, da parte dei Paesi UE, una visione comune della politica estera”, ha detto Camporini.