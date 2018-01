La Fisascat Cisl Palermo Trapani sollecita il sindaco Leoluca Orlando ad un incontro per “affrontare insieme le tematiche legate al settore del turismo ed alla realizzazione della programmazione delle iniziative legate alla nomina di Palermo come Capitale della cultura 2018”.

“Con la candidatura di Palermo per questo titolo – sottolinea l’organizzazione sindacale -, la precedente amministrazione aveva, infatti, espresso l’intenzione di ampliare l’offerta culturale della manifestazione e di amplificarne la funzione di volano culturale ed economico a vantaggio di tutta l’area coinvolta (corrispondente all’ex provincia di Palermo, da Monreale a Castelbuono attraversando Palermo e i comuni della costa tra i quali Bagheria e Cefalù)”.

“Il successo di tale iniziativa e la nomina di Palermo a ‘Capitale della cultura del 2018’ – prosegue -, creano i presupposti per far sì che, nei prossimi mesi (complice anche lo scenario politico internazionale che han riportato la Sicilia tra le mete più gettonate del turismo internazionale), la nostra città possa essere scelta come meta da viaggiatori provenienti da tutto il mondo. L’incremento del turismo sul territorio avrebbe inoltre effetti favorevoli anche su altri settori produttivi, come il commercio ed i servizi, e sull’economia dell’intera isola, Per quanto sopra detto, la scrivente richiede la realizzazione di incontri atti ad analizzare e progettare il futuro per far si che Istituzioni, parti sociali, datoriali e imprese siano i promotori di soluzioni che tendano allo sviluppo e all’occupazione, e poter utilizzare al meglio questa opportunità di sviluppo per i settori che rappresentiamo nel territorio” conclude la Fisascat Cisl.