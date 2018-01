Si apre un trimestre di preparazione sportiva veramente impegnativo per il pugile professionista Giancarlo Bentivegna nativo di Altofonte ma che ormai da più di quattro anno si allena alla Palestra Popolare Palermo che ha sede all’interno del complesso S.Basilio nel cuore del centro storico di Palermo.

Infatti all’orizzonte, nei primi mesi del 2018, per Bentivegna c’è l’assalto al Titolo Italiano dei Superleggeri: Francesco Lo Masto, Campione in carica, ha abbandonato il titolo per disputare quello Intercontinentale IBF, così l’incontro per la vacante cintura tricolore verrà disputato a Palermo tra lo stesso Bentivegna e Massimiliano Ballisai pugile piemontese di Venaria Reale.

Giancarlo Bentivegna, allenato e seguito all’angolo dal Maestro Luigi Spera, salirà sul ring con un record di 13 vittorie e una sola battuta d’arresto per affrontare un pugile di due anni più giovane ma con all’attivo ben 25 matchs con 20 vittorie e 5 sconfitte. un pugile dunque con maggiore esperienza del nostro Bentivegna e vincitore già in passato di due titoli: un Titolo del Mediterraneo IBF e un Titolo italiano nella categoria inferiore dei Leggeri. “Sarà una preparazione lunga e complessa” dichiara il Maestro Spera “aspettavamo da tanto questa occasione e per noi poter disputare un incontro di questa importanza nella nostra Palermo è un grande onore. Faremo di tutto per portare qui a casa quella cintura”. Il Match del Titolo si svolgerà a Palermo nel mese di maggio in una location ancora da concordare.