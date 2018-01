Da ieri Leoluca Orlando è un uomo del Pd. O almeno lui aderisce al Pd come scelta personale (anche se porterà con se buona parte del suo Mov 139) adesso il pd dovrà accoglerlo. In realtà il segretario Carmelo Miceli e il capogruppo dario Chinnico lo hanno già accolto a braccia aperte mentre i cracoliciani chiedono direzioni, discussiooni e confronti prima di far spazio.

Una scelta che sta nelle cose per alcuni pensando alle elezioni nazionali con un probabile collegio sicuro da garantire a fabio Giambrone che bisognava pur piazzare e, magari,. alla tentazione europea nel 2019 dello stesso Orlando. Lui giura e garantisce che non è così e minaccia querele a chi dica cose non provate.

Altri, invece sono stati colti di sorpressa. E’ passato meno di un anno, infatti, da quella scena in diretta Tv su La7 nelle ore della sua rielezioni quando, indicato come uno dei sindaci del Pd rieletto (il Pd era ed è nelle coalizione della rielezione di Orlando pur essendo stato all’opposizione per tutto il primo mandato) Orlando si offese e se ne andò come dimostra il video che ancora oggi rimane su youtube a far bella mostra e ricordo di se

Allora Mentana fu caustico rispondendo con una frase secca “A una certa età si torna bambini” ma il bambino Orlando chiaramente pensa di non aver ancora esaurito la sua carriere con questa riconferma e vuole restare sulla cresta dell’onda