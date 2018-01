Prosegue la lotta ai parcheggiatori abusivi a Palermo. La Questura nel periodo compreso tra i mesi di novembre, dicembre 2017 e gli inizi di gennaio 2018, ha emesso più di 40 ordini di allontanamento immediato dai luoghi di svolgimento dell’attività abusiva, nei confronti di diversi soggetti, sorpresi a chiedere soldi per fare sostare le auto.

Ai soggetti destinatari dell’ordine di allontanamento è stato vietato di ritornare nelle aree da cui erano stati formalmente allontanati per un periodo di tempo di 48 ore ed è stata loro comminata una sanzione di mille euro per l’esercizio abusivo dell’attività guardiamacchine, con conseguente sequestro dei soldi trovati addosso.

Nei confronti di altri 8 parcheggiatori abusivi recidivi il Questore di Palermo Renato Cortese ha adottato, inoltre, il più grave provvedimento di“Daspo Urbano”, vietando loro di accedere e stazionare in specifiche aree urbane per un periodo da sei mesi, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza al divieto imposto si procederà con denunce e con la possibile adozione di ulteriori misure di restrizione personale.