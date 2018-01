Il Catania non molla la presa sul Lecce: un gol di Tedeschi stende la Virtus Francavilla (FOTO)

L'ultima sorpresa dall'area Lupi, Simona Vicari candidata in Lombardia

"Strada pericolosa", in Favorita limite di velocità scende a 30 chilometri orari

Il futuro del Teatro Massimo: "fondamentale via libera a decreti attuativi legge riordino settore"

18:14

Emergenza rifiuti, al via in Sicilia la realizzazione di due nuovi impianti per la raccolta differenziata