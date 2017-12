Quattro incidenti a Palermo in poche ore. Il bilancio è di quattro feriti. Alcuni gravi. Due pedoni investiti in Corso Alberto Amedeo e in via Pitrè e due scontri: uno in via Messina Marine e uno in via Trabucco.

L’effetto della pioggia non si è fatto attendere. Una ragazza che si trovava insieme al fidanzato in corso Alberto Amedeo è stata investita da un’auto che poi è fuggita.

La ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civico.

Il secondo pedone è stato investito nei pressi della Cubana in via Pitrè. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato anche lui in ospedale al Civico.

Gli altri due incidenti il primo in via Messina Marine. Anche qui scontro tra due auto che sono rimaste in mezzo alla carreggiata distrutte.

Proprio come le due vetture, la Ford Fiesta e una Nissan Micra che si sono scontrate in via Trabucco lungo il raccordo autostradale. I due feriti sono finiti all’ospedale Villa Sofia. Non si conoscono le condizioni.

In tutti gli incidente indaga la polizia municipale alle prese con la serie di incidenti provocati dalla velocità e dell’asfalto bagnato dalla pioggia.

Nel luogo dello scontro i primi ad arrivare gli agenti delle volanti che si occupano del controllo del territorio.