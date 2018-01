Maxi colpo a Palermo. Due uomini a volto coperto sono entrati in un negozio compro oro in via Marchese di Villabianca a Palermo.

Hanno minacciato i titolari del negozio al e si sono fatti consegnare gioielli per circa 30 mila euro. Dopo il colpo sono fuggiti.

I commercianti hanno chiamato i carabinieri del Radiomobile che hanno raccolto le testimonianze delle vittime e sono a caccia dei rapinatori.