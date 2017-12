Nuova rapina a Palermo. Tre giovani sono entrati in azione nella farmacia in via del Levriere a Bonagia. In tre a volto coperto sono entrati nell’esercizio commerciale.

Si sono diretti all’impiegata e si sono fatti consegnare i soldi presenti in cassa. Non contenti si sono portati via anche il cellulare della farmacista.

Poi sono fuggiti a piedi in direzione di viale Regione Siciliana. Gli agenti di polizia sono arrivati e hanno sentito le testimonianze di quanti si trovavamo dentro la farmacia.

Le immagini del sistema di videosorveglianza sono state acquisite per cercare di rintracciare gli autori della rapina che dovrebbero essere giovanissimi e palermitani.

Giovanissimi anche quelli che che hanno tentato il colpo al supermercato Paghi Poco in via Amedeo d’Aosta. Zona tra lo Sperone e Brancaccio presa di mira dai rapinatori.

Stavolta i rapinatori sono stati affrontati e messi in fuga dai titolari del negozio che li hanno inseguiti a piedi.