Ancora una rapina a Palermo. Due uomini hanno bloccato un corriere Sda nella zona di via Castellana e hanno portato via i soldi che il dipendente aveva incassato nel suo giro di consegne.

Il corriere è stato bloccato in via Sant’Isidoro, la strada che collega via alla Falconara e via Castellana. Minacciato + stato fatto scendere dal furgone e rapinato.

Pochi minuti e i due uomini a bordo di uno scooter sono scappati via verso via alla Falconara. Ancora sotto choc il dipendente della Sda ha chiamato la polizia.

Gli agenti hanno raccolto la sua denuncia e si sono messi alla ricerca dei due malviventi.

Oggi c’era stata una rapina in mattinata ad un impiegato che svuotava le macchinette di distribuzione di merendine e slot machine. Ieri due colpi ai danni del Baby Luna e di un negozio di abbigliamenti in via Libertà.