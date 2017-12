Rapinatori in azione ieri sera a Palermo. Preso di mira il bar di fronte all’ospedale Civico di Palermo. In due che hanno fatto intendere si essere armati sono entrati a volto coperto e si sono fatti consegnare i soldi in cassa.

Poco dopo sono fuggiti verso il cimitero di Sant’Orsola. Pare siano fuggiti a bordo di uno scooter. Colpi simili a quelli che sono stati messi a segni in queste settimane di festa nei bar, centri scommesse e panifici nella zona di Brancaccio.

Anche in questo caso in due armati sono entrati e si sono portati via i soldi. E’ successo alla pasticceria Saccone, al bar Splendore in via Amedeo Aosta o al Gold Bet di via Portella della Ginestra o ai panifici sempre in zona.

Su questo colpo indagano gli agenti delle volanti che stanno cercando anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona di dare un nome e un cognome ai rapinatori.