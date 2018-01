Due rapine in poco meno di mezz’ora a Palermo ai lati opposti del capoluogo. Il primo colpo ai danni di un corriere della Dhl che stava facendo il giro di consegne.

Due giovani a bordo di uno scooter hanno affiancato il mezzo e minacciando il corriere lo hanno fatto scendere nella zona di via del Bersagliere.

Il corriere ha tentato una reazione e i due lo hanno aggredito picchiandolo. Gli agenti di polizia sono arrivati poco dopo e sono già sulle tracce dei due rapinatori.

Poco dopo, stavolta in tre sono entrati in azione in via della Conciliazione nella zona di via Oreto e hanno rapinato un Tabacchi.

Anche in questo i tre hanno detto di essere armati e si sono portati via l’incasso. Le indagini e le ricerche sono condotte dalla polizia.