Nuova rapina nella zona dell’Università a Palermo. Un dipendente del bar Accardi è stato rapinato questa mattina da due uomini. L’impiegato era uscito dall’esercizio commerciale in via Ernesto Basile attorno alle 11.

Con se aveva l’incasso da versare in banca. Circa 7 mila euro. Due uomini a bordo di uno scooter lo hanno bloccato in via Elia Crisafulli e uno di loro lo ha minacciato col coltello.

I due malviventi gli hanno portato via non solo l’incasso ma anche la sua auto un Honda Civic. L’auto è stata ritrovata anche grazie all’elicottero della polizia che era in volo.

Gli agenti della squadra mobile insieme alla scientifica stanno seguendo le indagini per risalire ai rapinatori.