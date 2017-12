Pochi secondi. Il tempo di aprire la cassa della Farmacia in via Cavour del dottore Minore e portare via l’incasso. Poi sono fuggiti a piedi in direzione del porto. Non è escluso che i due avessero lo scooter posteggiato da qualche parte poco distante.

Una tecnica già collaudata in tanti colpi messi a segno a Palermo. Prima un breve sopralluogo. Poi quando scatta il momento ritenuto opportuno il blitz.

Poco dopo il colpo il farmacista ha lanciato l’allarme. Ha chiamato la polizia. Gli agenti stanno acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza per dare un nome un cognome ai due malviventi.

In questi giorni di fine anno sono stati diverse le rapine e i colpi messi a segno nei negozi di Palermo. Solo ieri una tentata rapina al negozio Paghi Poco in via Amedeo d’Aosta e due colpi riusciti: una alla farmacia di via Del Levriere a Palermo nel quartiere Bonagia e un panificio in via Sampolo.

Anche in questi casi gli agenti di polizia sono a caccia dei giovani rapinatori.