La vigilia di Natale avevano tentato il colpo in una polleria in via Bergamo. Tre rapinatori armati con una pistola, poi risultata a salve, non hanno fatto i conti con la reazione dei titolari della polleria e della macelleria di fianco.

Ieri sera altro colpo in via Manfredi a Palermo. I rapinatori hanno preso di mira il Conad. Sono entrati e si sono fatti consegnare i soldi che erano in cassa. Poi sono fuggiti.

I rapinatori a pie di sono andati via verso via Bergamo.

Sono intervenuti i poliziotti che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e hanno sentito clienti e commessi che si trovavano nei pressi delle casse.

Hanno raccolto tutte informazioni utili per risalire ai rapinatori.

Ieri ci sono state diverse rapine in città. Una alla banca Unipol e uno ad un uomo nei pressi delle posta. Un altro colpo a Mazara del Vallo. I rapinatori hanno portato via un carico di pesce surgelato. Poi sono arrivati a Palermo.