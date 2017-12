Rapinatori in azione in via Marchese di Villabianca ad angolo con via Arimondi a Palermo. Sono entrati in azione nel primo pomeriggio riuscendo a mettere a segno il colpo.

Gli uomini sono entrati in banca e sono riusciti a farsi aprire la cassaforte. Il bottino è da quantificare. I malviventi sono fuggiti portando via i soldi. Si sono allontanati a piedi.

Nei pressi della banca avevano un’auto o uno scooter e sono fuggiti via. Le indagini sono condotte dagli agenti della squadra mobile.