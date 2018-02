Altre due rapine messe a segno a Palermo. Una tentata. E’ quanto successo nel tardo pomeriggio nel capoluogo siciliano.

La prima rapina al Fortè di via San Lorenzo. Qui un giovane armato è entrato e si è fatto consegnare i soldi in cassa. Poco dopo è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Un altro colpo poco dopo al Ferdico di via Aquileia. Anche in questo caso in azione un solo giovane. Ha minacciato i dipendenti e ha chiesto i soldi che si trovavano in cassa. Anche lui è riuscito a fare perdere le proprie tracce.

Una tentata rapina è stata messa a segno in viale Regione Siciliana nella tabaccheria del palazzo dei Sogni. In questo caso i due rapinatori sono fuggiti, senza mettere a segno il colpo.

Sulle tre rapine indaga la polizia che sta acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di arrestare i rapinatori.

Quest’oggi la giornata si è aperto con il colpo al porta valori a Bagheria davanti all’ufficio postale in via Costanza d’Altavilla. Bottino due pistole dei vigilanti e 180 mila euro.

Un’altra rapina è stata messa a segno all’ufficio postale di Sferracavallo. I tre rapinatori però sono stati bloccati e arrestati dalla polizia.