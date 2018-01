“Sollecitiamo l’emanazione dei decreti attuativi della legge 21 giugno 2017 n.96 al fine di rendere possibile il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione degli istituti superiori musicali”. Dichiara Leoluca Orlando, presidente di AnciSicilia.

“Auspichiamo che a un primo passo importante, come lo stanziamento delle risorse in Legge di bilancio 2018, – continua Orlando – possano seguire i provvedimenti necessari ad accompagnare l’attuazione del processo di statizzazione, che risultano essere assolutamente indispensabili e urgenti, anche in considerazione della grave situazione economica in cui versano gli istituti musicali siciliani, che operano da decenni sul territorio, dando agli studenti importanti opportunità formative e di lavoro”.