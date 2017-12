“A seguito dell’incontro avuto con i sindacati di FAI-FLAI e UILA in ordine alle problematiche relative a Consorzi di Bonifica, ESA, EX ARAS, Agricoltura e

Forestali, per le quali – data la vastità e la complessità della materia – abbiamo convenuto di rimandare l’approfondimento ad ulteriori e successivi

incontri per singole tematiche, si precisa che in ordine alla questione del rinnovo del contratto dei lavoratori forestali, ho precisato che, pur ritenendo necessario avviare un tempestivo adeguamento (così come prevede la contrattazione vigente ed essendo lo stesso scaduto da parecchi anni), non è

mia intenzione portare in Giunta quest’argomento, prima della fine dell’anno, così come richiestomi nel corso dell’incontro, poiché ritengo opportuno e

necessario un approfondimento col Governo”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera a margine del primo incontro con i

sindacati in merito a diverse problematiche afferenti il comparto agricoltura.