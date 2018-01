L’associazione culturale “Punta Comune” di Palermo e l’associazione culturale “Distretto A- Faenza Art District” con il patrocinio dei Comuni di Faenza e Palermo, lanciano un bando di concorso per la realizzazione di due opere murali finalizzate alla riqualificazione di Faenza (RA) e Palermo.

Il concorso ha l’intento di promuovere, nell’ambito della Street Art, interventi di qualità per la valorizzazione di alcuni spazi urbani ed è rivolto a tutti gli artisti che intendano proporre la propria opera murale che riqualificherà due edifici collocati in due ambiti distinti:

centro storico a Faenza: facciata principale di un magazzino in Via G.B. Mittarelli n.34;

periferia a Palermo: parete cieca prospiciente Via M. Marine del complesso case popolari compreso fra Via G. Bennici e Via M. Adorno.

La partecipazione al concorso è libera e gratuita, non è richiesto alcun requisito di età, di professione o di titolo di studio.

Il premio ammonta a 3mila e 500 euro.

Le opere realizzate saranno presentate in occasione di Distretto A – Week End (Faenza) e della giornata dei 1000 Giovani per la Festa della Musica di Palermo 2018 a cura del MEI – Faenza nell’ambito di Palermo 2018 Capitale Italiana della Cultura sede di Manifesta 12 – Biennale di Arte Contemporanea.

I dettagli per la partecipazione al bando, su

https://www.informa-giovani.net/notizie/urban-art-contest-2018-ed2-faenza-palermo