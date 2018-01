Anche il Cus, la struttura del centro Sportivo Universitario di Palermo, è a rischio. Forse l’ultimo polmone rimasto per gli sportivi viste le condizioni degli impianti a palermo, rischia di non farcela. Così è stato aperto un tavolo con l’amministrazione comunale sulla situazione dei lavoratori del C.U.S Palermo e sulla tenuta del centro universitario sportivo alla luce delle condizioni di rinnovo della concessione. Il problema del pagamento delle utenze a carico del CUS sta mettendo in grosse difficoltà la tenuta stessa della struttura di via Altofonte.

Al primo confronto, che si è svolto nei locali dell’assessorato delle Politiche Giovanili, Scuola, Lavoro e Salute, hanno partecipato il segretario generale Slc Cgil Palermo, Maurizio Rosso, le Rsu e l’assessore comunale Giovanna Marano.

La Slc Cgil Palermo ha evidenziato come gli investimenti fatti negli anni nel centro dal CUS abbiano consentito una trasformazione profonda della struttura. “Il CUS Palermo rappresenta e sempre più può rappresentare una possibilità straordinaria di sviluppo sociale, occupazionale e di aggregazione sportiva per Palermo, soprattutto alla luce del riconoscimento della città come capitale italiana della cultura – dichiara il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso – Abbiamo ribadito l’importanza di una presa di posizione dell’amministrazione comunale per salvaguardare e custodire l’occupazione dei lavoratori e l’esistenza di un centro di così grande valore. Il tavolo sarà aggiornato presto”.